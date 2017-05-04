 «البرجس»: ألف شاب وشابة بالمملكة أعمارهم بين 20 و25 سنة لا يدرسون ولا يعملون..! | صحيفة تواصل الالكترونية

«البرجس»: ألف شاب وشابة بالمملكة أعمارهم بين 20 و25 سنة لا يدرسون ولا يعملون..!

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«البرجس»: ألف شاب وشابة بالمملكة أعمارهم بين 20 و25 سنة لا يدرسون ولا يعملون..!

تواصل – الرياض
حذر برجس بن حمود البرجس‏، الكاتب الاقتصادي، المستشار السابق في التخطيط الاستراتيجي في أرامكو، من زيادة أعداد الشباب والشابات في المملكة الذين لا يدرسون ولا يعملون.
وتساءل “البرجس” في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” لماذا لا يقلقنا وجود 630 ألف شاب وشابة أعمارهم بين 20 و25 سنة، لا يدرسون ولا يعملون.”
وقال برجس البرجس، إن “هؤلاء عددهم أكثر من طلبة وطالبات الثالث الثانوي ونصف طلاب الثاني الثانوي.”

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