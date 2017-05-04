نجاح عمليتي استئصال أورام لمريضتين بالجوف

تواصل – واس :

أُجريت بنجاح في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف عمليتا استئصال أورام لمريضتين.

ونجح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء عمليتي الاستئصال لمريضتين تبلغ الأولى من العمر 55 عاماً والثانية 68 عاماً، وكانت إحداهما تعاني من ورم بالقولون والأخرى من ورم بالمستقيم.

وبعد عمل الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة للمريضتين؛ استدعت الحالة تدخل الفريق الطبي جراحياً، حيث تم استئصال الأورام عن طريق المناظير بعد عمل فحوصات دقيقة في تحديد مكان الورم، دون حدوث أي مضاعفات أو نزيف – ولله الحمد -، والمريضتان حالياً تتمتعان بحالة صحية جيدة بفضل الله وتم السماح لهما بمغادرة المستشفى.

يشار إلى أن وحدة المناظير الهضمية بالمستشفى تقدم مختلفَ الإجراءات التشخيصية والعلاجية وتستقبل حالات محولة من قطاعات وزارة الصحة بالمنطقة.