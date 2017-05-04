توقعات بسحب رعدية ممطرة على الرياض والشرقية والقصيم

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد حتى الطائف والأجزاء الشرقية منها كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة,وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .