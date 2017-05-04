 المملكة تسلم 50 طناً من التمور لـ«الشؤون الاجتماعية» الإندونيسية قبيل رمضان | صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تسلم 50 طناً من التمور لـ«الشؤون الاجتماعية» الإندونيسية قبيل رمضان

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المملكة تسلم 50 طناً من التمور لـ«الشؤون الاجتماعية» الإندونيسية قبيل رمضان

تواصل- سامر محمد:

تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية الإندونيسية منحة تقدر بـ50 طناً من التمور من المملكة والتي تأتي قبيل رمضان، وجرى تسليم الشحنة من قبل سفير المملكة في إندونيسيا “أسامة بن محمد بن عبد الله الشعيبي” إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية الإندونيسية أمس الأربعاء.

ونقلت صحيفة “نيترال نيوز” عن الوزيرة الإندونيسية أن المنحة ستعزز العلاقة الثنائية بين إندونيسيا والمملكة، وسيتم توزيع التمور على الفقراء ودور الأيتام وغيرها.

وذكرت الصحيفة أن تلك المنحة هي الأولى من بين 250 طناً من التمور تقدمها المملكة لإندونيسيا، إلا أن الـ200 طن الأخرى سيتم توزيعها عبر عدد من المنظمات الإسلامية في إندونيسيا.

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