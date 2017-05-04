«صحة تبوك» تُجري 5572 فحص زواج خلال 6 أشهر

تواصل – تبوك :

استقبل برنامج الزواج الصحي، بمديرية الشؤون الصحية في تبوك، 5572 مقبلاً على الزواج من خلال 8 مراكز فحص، في حين تمت إحالة 148 حالة إلى عيادة المشورة الطبية وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويقوم البرنامج على تقديم النصح والإرشادات في سرية تامة حول خطورة تلك الأمراض ومدى احتمالية انتقالها للأبناء بعدما أظهرت نتائج التحاليل عدم التوافق والتي عادة تكون إما كلاً الطرفين مصابًا – أو كلا الطرفين حاملًا للمرض – أو أحد الطرفين مصابًا بالمرض والآخر حاملًا لنفس المرض.

إضافة إلى أن التحاليل التي يقدمها البرنامج هي فحص أمراض الدم الوراثية: «الأنيميا المنجلية والثلاسيميا» والأمراض المعدية: “التهاب الكبد الوبائي “ب و ج “، ومرض “الإيدز”.