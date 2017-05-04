بالصور.. «الدقلة» ينتهي من تصوير برنامجه «هذا ما عندنا» لعرضه في رمضان

تواصل – الرياض:

أنهى الدكتور صالح الدقلة تصوير برنامجه التلفزيوني الأول، الذي صور في تركيا بعدة أماكن داخل وخارج إسطنبول، والبرنامج بدعم من مؤسسة القرعاوي الخيرية، التي تبنت المشروع وسخَّرت له كل السبل ليتم إنجازه على أكمل وجه.

والبرنامج من إنتاج مؤسسة رياض الإعلام التي وفرت له فريق فني متخصص ومحترف بقيادة المخرج عمر نبيل الذي أخرج العديد من البرامج التلفزيونية والكليبات الفنية على مدى سنوات طويلة.

واختار الدكتور الدقلة (هذا ما عندنا) ليكون اسماً للبرنامج والذي يطرح فيه مجموعة من القيم والأخلاق بطريقة مختلفة وجديدة تعطي الفرصة للمشاهدين في التفكير أكثر في هذه القيم.

وأوضح المهندس رياض الفريجي المشرف العام على رياض الإعلام المؤسسة المنتجة للبرنامج، أن برنامج (هذا ما عندنا) تم إنتاجه من ٣٠ حلقة، وسيعرض على القنوات في شهر رمضان القادم بإذن الله، وتجري الآن عمليات المونتاج وتصحيح الألوان، بالإضافة إلى مرحلة التسويق على بعض القنوات المميزة.

يشار إلى أن الشاعر المتوج بجائزة كتارا لشاعر الرسول عبدالله العنزي هو من كتب شارة البرنامج إضافة إلى أبيات خاصة بكل حلقة تلخص المعاني بشكل أدبي رفيع، كانت هذه الأبيات هي آخر ما كتبه قبل تتويجه بالجائزة وقد صاغها لحناً وأداءً المبدع عبدالله السكيتي.

تقول كلمات القصيدة

هذا ما عندنا والليالي بها

من أحاديثنا روعة من سنا

يا طيور السما حلقي عاليًا

غردي كلنا سار نحو المنى

من هنا أشرقت قصة للهدى

واستفاق السنا والضيا من هنا

من هنا صار هذا المدى مشرقًا

قيمًا حولها كل بدرٍ رنا

وكما يتسامى عبير الندى

معلنا بعد طول الدجى فجرنا

بين دوحات نخلٍ يشير لنا

حول أغصان توت قريب الجنا

هذا ما عندنا أن يطيب المدى

أن يسير الهدى عاطراً بيننا