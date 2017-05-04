«المنيع»: استخدام كلمة «جايك من طرف فلان» في المعاملات «غير جائز»

تواصل – الرياض:

اعتبر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أن تقديم شخص على آخر في التوظيف، أو تسهيل المعاملات له من الشخص الذي بيده أمر الوظيفة أو المعاملة، بدون عدل منه بينه وبين الآخرين “غير جائز”.

وقال إن استخدام عبارة “جايك من طرف فلان” عند التقديم على الوظائف، أو لتسهيل المعاملات والإجراءات “غير جائز”، مبينا أنه لا يجوز تقديم أحد على آخر إلا بالحق، وأن ذلك التصرف يعود للشخص الذي بيده أمر الوظيفة أو هذه المعاملة، كونه ظلم وقدم أحدا على آخر بدون عدل منه – وفقاً لـ”مكة”-.

يذكر أن هذه الفتوى جاءت بعد أن شهدت الفترة الماضية ظاهرة توظيف الأقارب، حيث توعدت هيئة مكافحة الفساد في وقت سابق بالتحقيق مع وزراء ومسؤولين كانت لهم شبهة فساد حول توظيفهم لأقاربهم.