 لبنان.. أب يبيع طفلته الرضيعة بـ1200 دولار | صحيفة تواصل الالكترونية

لبنان.. أب يبيع طفلته الرضيعة بـ1200 دولار

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لبنان.. أب يبيع طفلته الرضيعة بـ1200 دولار

تواصل – وكالات:

أوقفت أجهزة الأمن اللبنانية مواطنا لبنانيًا، قام ببيع ابنته الرضيعة ذات العام الواحد، مقابل 1200 دولار. وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان، أمس الأربعاء، في بيان لها، إن والدة الطفلة (23 عاما) تقدّمت بشكوى لأحد مراكز الأمن في منطقة زحلة شرقي البلاد، قالت فيها إن زوجها (23 عاما) أقدم على بيع ابنتهما الصغرى المولودة في 2016، بحسب “الأناضول”.

وأضاف البيان أنّ عملية البيع جرت مقابل مليون و800 ألف ليرة لبنانية (ما يعادل نحو 1200 دولار)، وتمكّنت الشرطة على إثر البلاغ من توقيف وسيط عملية البيع، وهو لبناني من مواليد عام 1932.

وبإيقاف الوسيط، حصل الأمن اللبناني على “تفاصيل العملية، ما مكنها من القبض على شخصين قاما بشراء الرضيعة (لم يقدم البيان معلومات عنهما)، كما أوقفت والد الطفلة، والذي اعترف عقب التحقيق معه بعرض ابنتيه الرضيعتين البالغتين من العمر عام وعامين للبيع”.

كما أشارت، في ختام بيانها، إلى أنّ قوات الأمن اللبنانية قامت بتسليم الطفلة لوالدتها، فيما لا يزال التحقيق مستمرا مع المتورطين في عملية بيعها، تحت إشراف القضاء المختص.

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