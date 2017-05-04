وزير الإسكان: أسعار المنتجات العقارية تفوق إمكانات 75% من المواطنين

تواصل – الرياض:

وصف وزير الإسكان ماجد الحقيل، تكلفة المسكن بالمرتفعة جدا بالنسبة للمواطنين، مبينا أن الكثير من المطورين العقاريين يتجهون إلى الوحدات السكنية مرتفعة التكلفة، بما يلبي طلبات 25% فقط من المواطنين، فيما لا يجد 75% منهم منتجات عقارية تناسب إمكاناتهم.

وأكد الحقيل خلال مشاركته في منتدى يورومني 2017 أمس، أن أكبر تحد لدى الوزارة هو توفير المسكن المناسب لفئات الدخل المختلفة بالسعر المناسب للمواطنين سواء من خلال التملك أو الإيجار، لافتا إلى أن الكثير من المطورين العقاريين أصبحوا متجهين إلى الوحدات السكنية التي يتجاوز سعرها 750 ألف ريال وما فوق، الأمر الذي لبى نحو 25 % فقط من الطلب، أما بقية الـ75 % من المواطنين لم يجدوا المنتجات التي تتناسب مع إمكاناتهم.

وأفصح الحقيل أن قائمة الانتظار لدى الوزارة بلغت مليونا و100 ألف أسرة، والصندوق العقاري لديه 500 ألف أسرة أخرى، لافتا إلى أن قطاع الإسكان كان مربحا في فترة من الزمن من خلال بيع الأراضي، أما الآن فقد تغيرت المعطيات، وأعداد المطورين العقاريين في المملكة ضعيفة.