 جدة.. السجن والجلد والغرامة لطالبين أحرقا مركبة مدير مدرستهما | صحيفة تواصل الالكترونية

جدة.. السجن والجلد والغرامة لطالبين أحرقا مركبة مدير مدرستهما

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جدة.. السجن والجلد والغرامة لطالبين أحرقا مركبة مدير مدرستهما

تواصل – جدة:

أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن 23 شهراً و100 جلدة والغرامة 74 ألف ریال على طالبين أحرقا مركبة قائد مدرستهما، قبل نحو 7 أشهر.

وأشار مصدر- وفقاً  لـ”عكاظ” – إلى أن القاضي أجل الحكم على طالبين آخرين متورطان في القضية، لحين إحضارهما بالقوة الجبرية.

وأوضح أن الحكم صدر على الأول بالسجن لمدة سنة ونصف وجلده 50 جلدة وتغريمه 74 ألف ریال للمدعي بالحق الخاص؛ فيما ُحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 5 أشهر وجلده 50 جلدة، مع احتساب ما أمضاه المتهمان في السجن، قبل صدور الحكم.

وكانت النيران قد اشتعلت بمركبة قائد ثانوية نمرة بجدة في أكتوبر من العام الماضي، وصنفت الجهات الأمنية الحادثة بالجنائية، وتمت إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم إلى المحكمة الجزائية.

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