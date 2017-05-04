مدني تبوك ينقذ عاملاً بعد احتجازه في انهيار رملي

تواصل – واس:

تمكنت فرق الدفاع المدني بتبوك، من إنقاذ عامل بإحدى شركات المقاولات، احتجز نتيجة انهيار رملي أثناء حفره لتركيب أعمدة تابعة لشركة الكهرباء في تبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن بلاغًا ورد مساء أمس الأربعاء، عن وجود عامل محتجز في رمل على طريق المدينة في مدينة تبوك، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة، وعند الوصول إلى الموقع اتضح وجود العامل محتجز داخل رمل بموقع لحفر وتركيب أعمدة تابعة لشركة الكهرباء ويظهر فقط رأسه من الرمل، فتم إخراجه عن طريق فرق الدفاع المدني، ونقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر السعودي وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأضاف “الشمري” بأنه من خلال المعاينة والتحقيقات اتضح أن العامل كان يستخدم الحفار اليدوي الكهربائي لحفر حفرة أبعادها متر في متر لعمل قواعد إنارة كهربائية، وقد انهار عليه الرمل أثناء عمله من الجوانب، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة لمخالفتها لمتطلبات السلامة بمواقع الإنشاءات.