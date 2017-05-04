«فيسبوك» تعتزم تعيين 3 آلاف موظف لمراقبة منشورات العنف والقتل

تواصل – وكالات:

كشفت شركة “فيسبوك”، أمس الأربعاء، عن عزمها تعيين ثلاثة آلاف موظف إضافي لمراقبة المحتويات والمنشورات التي تحتوي على مشاهد عنف وقتل على الموقع.

جاء ذلك في رسالة نشرها مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة العملاقة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي. وأشار زوكربيرغ إلى أن هذا العدد يشكل زيادة على أربعة آلاف و 500 موظف، تم تعيينهم مسبقًا من قبل الشركة لنفس الغرض، ليصبح مجموعهم سبعة آلاف و500.

وأوضح في رسالته أن عملية التوظيف ستتم خلال العام المقبل، وأن ذلك جاء استجابة للحاجة إلى مراجعة ملايين التقارير التي تصل أسبوعيًا بشأن محتويات تخالف معايير استخدام الموقع.

وقال زوكربيرغ “خلال الأسابيع القليلة الماضية، رأينا أشخاصا يضرون بأنفسهم وبالآخرين على الفيسبوك، سواء كان ذلك عبر التصوير بالبث الحي أو في مقاطع فيديو مصورة مسبقًا”. وتعرض “فيسبوك” لانتقادات واسعة النطاق مؤخرًا، لضعفه في مواجهة منع انتشار مقاطع تحتوي على مشاهد قتل وعنف على موقعه.