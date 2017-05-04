حقيقة تعرض السياح الخليجيين للابتزاز في مطار القاهرة

تواصل – وكالات:

قالت المنظمة العربية للسياحة، أنه لا صحة لما تداولته مؤخراً بعض وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعرض السائح الخليجي لمضايقات وممارسات ابتزاز بمطار القاهرة من الأجهزة الأمنية “الجوازات”.

وأوضحت الهيئة، أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً تنفي ذلك قطعياً، وأن الحكومة المصرية ترحب وتحرص على راحة وأمن واستقرار السائح بشكل عام والخليجي بشكل خاص.

وأكدت الهيئة، أن الغرض هذه الشائعات هو التأثير على القطاع السياحي المصري وإثارة البلبلة والإساءة للجهود التي تبذلها وتحرص عليها الحكومة المصرية لراحة و أمن السواح، مشيرة إلى أن ما يثبت خلاف ذلك هو السماح لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي دخول مصر عبر منافذ دخولها والحصول على التأشيرة بالمطار.