«الجزائية المتخصصة»: الجلسات علنية ووجود مترجمين لمن لا يجيدون «العربية»

تواصل – الرياض:

أكد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الشيخ محمد الزهراني، على ضرورة حصول المترافعين في المحكمة، على كامل الضمانات القضائية العدلية التي كفلها الشرع والنظام.

وأوضح الزهراني أن من هذه الحقوق علانية الجلسات ووجود مترجمين لمن لا يجيد اللغة العربية وإعطاء المترافعين المهل والمدد الكافية في الجواب عن الدعوى وسماع البينات والرد عليها وتوكيل محامٍ على حساب وزارة العدل في حال عدم قدرة المدعى عليه على توكيل محام من قبله.

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، يوم أمس، في مقر المحكمة بالرياض، للمقرر الخاص في الأمم المتحدة بن ايمرسون، المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والوفد المرافق له.

حيث تم مناقشة عدة نقاط مهمة كما جرى عرض موجز لتاريخ القضاء السعودي ودرجات التقاضي واختصاص ونشوء المحكمة الجزائية المتخصصة، كما حضر المندوب والوفد المرافق له إحدى الجلسات القضائية، بحسب “الرياض”.