 الشرطة الأمريكية: قتيلان في إطلاق نار داخل جامعة بـ«تكساس» | صحيفة تواصل الالكترونية

الشرطة الأمريكية: قتيلان في إطلاق نار داخل جامعة بـ«تكساس»

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الشرطة الأمريكية: قتيلان في إطلاق نار داخل جامعة بـ«تكساس»

تواصل – واس:

قالت الشرطة الأمريكية وشهود، إن مسلحًا فتح النار، الأربعاء، داخل حرم جامعي بمدينة دالاس في ولاية تكساس فأسقط قتيلاً على ما يبدو ثم قتل نفسه، وذلك بعد يومين من حادثة طعن في جامعة أخرى بالولاية.

وذكرت شرطة ضاحية إيرفينج حيث توجد الجامعة، أن “الخطر زال”، مضيفةً أن مسؤولي إنفاذ القانون ما زالوا يفتشون الحرم الجامعي لضمان أنه آمن تمامًا.

وأضافت “لدينا ضحية واحدة على ما يبدو وانتحر الشخص الذي أطلق النار”، ولم تكشف السلطات عن هوية مطلق النار ولا القتيل، كما أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أحد.

وكانت الشرطة قد أوضحت أن طالبًا بجامعة تكساس قتل وأصيب ثلاثة آخرون يوم الاثنين، في حادثة طعن نفذها رجل بحرم الجامعة في مدينة أوستن على بعد نحو 320 كيلومترا جنوب إيرفينج.

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