«بلدي طبرجل» يقر نقل المؤسسات الزراعية والأسمدة إلى المنطقة الصناعية الجديدة

تواصل – أحمد الرمال:

أقر المجلس البلدي في محافظة طبرجل نقل المؤسسات الزراعية والأسمدة والمبيدات التي تقع داخل وخارج المحافظة بما فيها منطقة بسيطا الزراعية إلى المنطقة الصناعية الجديدة كمرحلة أولى، وكذلك نقل محلات التمديدات وقطع الغيار المتفرقة بالمحافظة وذلك بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية العشرين والتي عقدها المجلس برئاسة الدكتور مدالله عايد الشراري، بحضور مدير إدارة صحة البيئة الدكتور ماجد عبدالله الشحتوت، ومدير إدارة الاستثمار سالم مبارك اللغبة، وحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور الشراري، أن المجلس أوصى بربط طريق الملك عبدالعزيز بدوار الفاكهة، وإعادة تأهيل شوارع الحي السكني جنوب حي الفريح، وكذلك أوصى المجلس بدراسة فتح الشارع الذي يربط طريق المواصلات بشارع المنتزة، مضيفاً أن المجلس ناقش عدداً من طلبات المواطنين وأوصى باتخاذ اللازم حيالها.