 متحدث الطيران: تحويل مطار الأحساء إلى «دولي» | صحيفة تواصل الالكترونية

متحدث الطيران: تحويل مطار الأحساء إلى «دولي»

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متحدث الطيران: تحويل مطار الأحساء إلى «دولي»

تواصل – متابعات:

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف، عن تحويل مطار الأحساء إلى دولي، مشيراً إلى أن هيئة الطيران المدني سبق وأن أعلنت قبل شهرين عن تحويل المطارات التي تستقبل وجهات دولية “إقليمية” إلى مطارات دولية، ومن بينها مطار الأحساء.

وكانت إدارة مطار الأحساء، وبإشراف مدير المطار خالد السيف، قد أتمت أمس الثلاثاء تغيير اللوحات الرسمية لتحمل المسمى الجديد للمطار في خطوة استبشر بها أهالي الأحساء، وفقا لـ”الرياض”.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي، موجة من تبادل التهاني وتناقل صور اللوحات التي تحمل مسمى “دولي”، وعبر المغردون عن فرحتهم بهذا الخطوة التي وصفوها بالمهمة.

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