 لمى حميدان التركي: والدي واجه لجنة الإفراج المشروط وحيداً | صحيفة تواصل الالكترونية

لمى حميدان التركي: والدي واجه لجنة الإفراج المشروط وحيداً

0

تواصل – سامي الثبيتي:

قَالَتْ لمى حميدان التركي، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد: ‘‘إن أختيها أروى ونورة قطعتا المسافة من السعودية لأمريكا لحضور جلسة الإفراج المشروط وزيارة الوالد، لكن إدارة السجن رَفَضَتْ دخولهما الجلسة، وأَيْضَاً رَفَضَتْ حضور المحامين معه”، مضيفة: “كان الأسلوب معهم قاسياً جِدّاً، ولم يعطوهم أَي إخطار مُسْبَق أنه ممنوع الحضور”.

واستطردت، كان الكلام في بادئ الأَمْر عن توفر خمسة مقاعد للحضور: أروى، ونورة، وعمي، وواحد من المحامين، وواحد من ممثلي السفارة، لكنهم فوجئوا بالمنع لأسباب تافهة، وبدأت الجلسة في ظل وجود والدي بمفرده.

وعن الخيارات المتوقعة في قضية والدها قَالَتْ لمى: ‘‘قابل والدي واحداً من لجنة الإفراج المشروط وأخبره أن الخيارات هي: إمَّا التأجيل، أو رفعها للجنة مكونة من سبعة أعضاء، وَإِذَا تم أخذ موافقة من الأربعة يكون الإفراج المشروط”.

وختمت: نشكر كل من تفاعل في الوسم الذي أُدرج في إحصائيات الملف؛ ليكون في صالح الوالد إن شاء الله.

 

شاهد ايضا

ولي العهد لـ«قوات الأمن»: لدينا رجال يقاتلون للذود عن دينهم ووطنهم

ولي العهد لـ«قوات الأمن»: لدينا رجال يقاتلون للذود عن دينهم ووطنهم

عطل في تطبيق «واتس آب» على مستوى العالم ويشمل المملكة

عطل في تطبيق «واتس آب» على مستوى العالم ويشمل المملكة

حالة نادرة بـ«الرياض».. طفلان مصريان يسمعان ولا يتكلمان ويأكلان اللحم النيىء

حالة نادرة بـ«الرياض».. طفلان مصريان يسمعان ولا يتكلمان ويأكلان اللحم النيىء

«التجارة» تضبط ٣٩ طناً من الإسفنج التالف بمصنع في «القطيف» (صور)

«التجارة» تضبط ٣٩ طناً من الإسفنج التالف بمصنع في «القطيف» (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>