تغريدة عن لاعب الاتحاد «كهربا» تضع «هيئة الكهرباء» في مرمى تندر المغردين

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

تسببت تغريدة مشجع اتحادي في التباس وقعت ضحيته هيئة تنظيم الكهرباء، والتي تفاعلت مع تغريدة المشجع، الأمر الذي فتح على الهيئة أبواب التندر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب المشجع عبر حسابه تغريدة معبراً فيها عن حزنه لرحيل المحترف المصري محمود كهربا عن صفوف الاتحاد بعد انتهاء إعارته، قائلاً: “أول صباح بدون كهربا أنا حزين جداً”، ليطالبه آخر بضرورة إبلاغ هيئة تنظيم الكهرباء عبر حسابهم بقوله له: “دق على شركة الكهرباء ولا شف ذا حسابهم”.

الطريف في الأمر، أن الحساب الرسمي لهيئة تنظيم الكهرباء، تفاعل مع تغريدة المشجع بتغريدة جاء فيها: “في حال انقطاع التيار الكهربائي، يرجى التواصل مع مركز بلاغات الأعطال على الرقم 933 ليتم إفادتك حول أسباب انقطاع الكهرباء”، الأمر الذي جعل من رد الهيئة مادة للتندر على مواقع التواصل.