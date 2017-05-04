السديس يعزي القيادة في وفاة الأمير مشعل

تواصل – خالد العبدالله:

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه وباسم أئمة وخطباء وعلماء ومدرسي الحرمين الشريفين، ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحرَّ التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد، ولسمو ولي ولي العهد – حَفِظَهُم اللَّهُ – في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، سَائِلاً المولى عَزَّ وَجَلَّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

ومن خلال ذكر سيرة الأمير الراحل مشعل بن عبدالعزيز كان (رَحِمَهُ اللَّهُ) يسعى للزيارات بين إخوته، وتبرعه للجمعيات الخيرية، ودعمه لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، والدعم اللامحدود لكل طالب علم وبناء الإسكان الخيري للأرامل والمطلقات وسد احتياجاتهم.​

وقال السديس: “تولى الأمير مشعل إمارة منطقة مكة المكرمة، وبذل جهوداً كبيرة في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وضيوف الرحمن، وقد خدم دينه، وولاة أمره، ووطنه منذ عهد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز، رَحِمَهُ اللَّهُ، وسيرته حافلة بأعمال البر والخير رَحِمَهُ اللَّهُ رحمةً واسعة”.​