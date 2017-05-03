 وزير الإسكان: الدولة ستتحمل فوائد قروض المواطنين من البنوك (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الإسكان: الدولة ستتحمل فوائد قروض المواطنين من البنوك (فيديو)

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تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، أن الدعم الحكومي سيتمثل في تحمل الدولة للفوائد المترتبة على قروض المواطنين من البنوك.

وقال “الحقيل” في حديث مع قناة “الإخبارية”: ‘‘إن المواطن لن يتحمل سوى التكلفة الأساسية للقرض والتي لا تتجاوز القيمة الفعلية للمنتج السكني، كما تعد الدولة هي الضامن للقروض لدى البنوك”.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدعم الحكومي للفوائد على القروض سيقتصر على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود، موضحاً أن جميع منتجات الوزارة لا تزيد أسعارها على ٧٠٠ ألف ريال، وتبدأ من ٢٥٠ ألف ريال.

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