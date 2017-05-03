محاكمة مقيم سوري أيد داعش وهدد بتفجير السفارة الألمانية بـ«الرياض»

تواصل – علي الصغير:

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، جلسة لنظر دعوى ضد مقيم سوري أيد داعش، وهدد بتفجير السفارة الألمانية بالرياض.

وقدم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة دعوى ضد المقيم تتضمن تأييده لتنظيم داعش الإرهابي، وتهديده بتفجير السفارة الألمانية بالرياض من خلال إرسال رسالة بذلك لامرأة لا تمت له بصلة في لبنان، وقدم للرياض لحضور مقابلة شخصية للقبول في إحدى الجامعات الألمانية، وقال: ‘‘إن الموظفة استفزته وبعد المقابلة أرسل رسالة من جواله لفتاة صديقة له في لبنان: “بأنه يريد أن يفجر السفارة”.

وطالب المدعي العام خلال اللائحة المقدمة للمحكمة، إدانة المتهم بما أسند إليه شَرْعَاً، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة، وإبعاده عن البلاد.