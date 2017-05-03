«سمو» تؤهل أكثر من 50 معلماً ومعلمة لتحفيظ القرآن بالقنفذة

تواصل – سلطان السهيمي:

أطلقت جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة برنامجها “أتقن”، وعمدت إلى تأهيل وتدريب أكثر من خمسين معلماً ومعلمة من خلال إقامة دورات متخصصة في تحفيظ القرآن، كما تم إجراء دراسة للاحتياج والمواقع المناسبة لفتح الفصول وتهيئتها، وتوفير المناهج وتوزيعها.

وقد التحق بهذا البرنامج الذي انطلق منذ فترة برعاية كريمة من مؤسسة سليمان الراجحي، ومؤسسة السبيعي أكثر من ثلاثمائة طالب من سن الرابعة والنصف إلى نهاية الصفوف الأولية.

ويهدف هذا البرنامج إلى إعانة الوالدين على توفير مناخ تربوي وتعليمي ملائم للطفل؛ لبناء أساسيات النطق السليم لكلام الله عَزَّ وَجَلَّ، وتنمية حس الإتقان والإنجاز وَفْقَ منهج النورانية والتبيان في تعليم القراءة بالقرآن.