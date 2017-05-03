 باجتماع اللجنة الثلاثية الأول.. المملكة والإمارات واليمن يناقشون سير العمليات العسكرية | صحيفة تواصل الالكترونية

باجتماع اللجنة الثلاثية الأول.. المملكة والإمارات واليمن يناقشون سير العمليات العسكرية

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باجتماع اللجنة الثلاثية الأول.. المملكة والإمارات واليمن يناقشون سير العمليات العسكرية

تواصل ـ واس:

عقدت اللجنة الثلاثية العليا للتنسيق بين المملكة والإِمَارَات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، بمحافظة جدة برئاسة نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي بن محسن الأحمر، وعضوية ممثلين عن المملكة ودولة الإِمَارَات العربية المتحدة، حيث اطَّلَعَت اللجنة على مجمل الأوضاع ذات الصلة بمجال عملها، وفحوى الاتصالات التي تمت أَخِيرَاً بين القيادات السياسية في هذه الدول.

وثمنت اللجنة التوجيهات المستمرة للقيادات في المملكة والإِمَارَات واليمن، برفع مستوى التنسيق والتعاون في إطار التحالف العربي لِدَعْمِ الشرعية في اليمن، حيث عبر الأعضاء عن بالغ شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه العظيمة ودعمه المستمر للعمل المشترك.

وناقشت اللجنة ما أُدرج على جدول أعمالها من موضوعات تتعلق بالعمل الأمني، وسير العمليات العسكرية في اليمن لاستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وأقرت توصياتها بإجماع أعضائها، وستتوالى اجتماعات اللجنة بشكل دوري.

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