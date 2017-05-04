10 أطعمة تكافح السمنة والسرطان وتُحسِّن المزاج

تواصل – وكالات:

كَشَفَتْ دراسات أُجريت على نطاق واسع في دول عِدَّة بالأمريكتين وأوروبا، عن أفضل 10 أطعمة يمكن أن يتناولها الإنسان للحفاظ على وزن صحي، وتحسين المزاج، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض كالسُّكَّرِيّ والسرطان، وتضمنت قائمة الأطعمة والتي يَنْصَح الخبراء بتناولها باستمرار، وأن يتم إضافتها للوجبات اليومية، ما يلي:

التفاح: الذي يعد مصدراً رَئِيسِيّاً لمضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة، حيث اكتشف الباحثون بجامعة فلوريدا الأمريكية، أن النساء الأكبر سناً اللواتي يتناولن التفاح يومياً، يمكن أن ينخفض لديهن مستوى الكوليسترول بنسبة 23%، ويزيد مستوى الدهون الجيدة بنسبة 4%، وذلك بعد مرور 6 أشهر فقط.

اللوز: أحد أنواع المكسرات الغنية بالماغنيسيوم وفيتامين E والحديد والكالسيوم والألياف، ويساعد اللوز في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيد في الدم.

البروكلي: غني بالألياف والكالسيوم والبوتاسيوم ومواد مغذيات نباتية تسمى “الفيتونوترينتس” وهي مواد كيميائية موجودة في النباتات، تساعد في مكافحة الأمراض، حيث تقلل هذه المادة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسُّكَّرِيّ وبعض أنواع السرطان. ويحتوي البروكلي أَيْضَاً على فيتامين C ومادة “بيتا كاروتين” المضادة للأكسدة.

التوت البري: يحتوي التوت البري على الألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية. ووَفْقَاً للدراسات التي أجريت بجامعة هارفرد الأمريكية، فإن المسنين الذين يتناولون الكثير من التوت هم أقل عرضة لأمراض الشيخوخة.

الأسماك الدهنية: مثل السالمون والماكريل والرنجة والسردين والأنشوجة، وهذه الأسماك تحتوي على الزيوت، وتَحْدِيدَاً “أوميغا 3” وهذه الزيوت تقلل من الإصابة بأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي.

ووجد الباحثون، أن تناول نظام غذائي قليل الدسم مع مكملات زيت السمك يمكنه أن يبطئ من انتشار سرطان البروستاتا، ويمكنه أَيْضَاً أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض التهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة 50%.

الخضروات الورقية: أثبتت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب قد يقلل الإصابة بأمراض السُّكَّرِيّ من النوع الثاني.

البطاطا الحلوة: تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين A، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، ويمنح بشرة نضرة وصحية بالإضافة إلى شعر لامع.

وتساهم البطاطا الحلوة أَيْضَاً في إنقاص الوزن؛ فهي تعد بديلاً صحياً للحلويات بِفَضْلِ مذاقها الحلو الطبيعي، فَضْلاً عن خلوها من الدهون، وتعد من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، التي تساهم في التخلص من الوزن.

جنين القمح: يعد جنين القمح مصدراً ممتازاً للعديد من المواد الغذائية الأساسية، فهو غني بالكثير من المواد الغذائية والتي يتم تحضيرها أثناء عملية معالجة حبوب القمح لطحنه إلى دقيق أبيض.

ويشغل هذا الجنين حوالي 2 – 3% من بذرة القمح، ويحتوي على الكثير من المواد الغذائية المتوازنة، حيث إنه مصدر جيد للفيتامينات والكثير من المعادن والدهون الصحية، ويَحْتَوِي على العديد من العناصر، مثل حمض الفوليك، والزنك، والماغنيسيوم، والفوسفور، والأحماض الدهنية الأساسية.

ويحتوي جنين القمح على الكثير من الألياف التي تساعد على التخلص من المواد الضارة التي تتكون في الجهاز الهضمي بشكل دوري، مثل السموم والبكتيريا الضارة. ويحتوي جنين القمح أَيْضَاً على الكثير من الفيتامينات التي تساعد على عمل الجهاز التناسلي عند كل من الرجل والمرأة بشكل جيد، كما يعمل على تقوية جهاز المناعة، ومفيد للشعر والْبَشَرَة، ويساعد على التخلص من الوزن الزائد عبر حرق الدهون.

الأفوكادو: غني جِدّاً بالفيتامينات مثل: B وE وK ويحتوي على نسب مرتفعة من الألياف والدهون أحادية اللون، حيث أَظْهَرَتِ الدراسات التي أجرتها جامعة أوهايو الأمريكية أن تناول الأفوكادو بكثرة يخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ويمكن أن يوقف انتشار الخلايا السرطانية، ويساعد الأفوكادو أَيْضَاً على التخلص من وزن الجسم الزائد إذا تم تناوله بشكل يومي.

الشوفان: يحتوي الشوفان على كميات مرتفعة من فيتامينات E وB والمعادن كالكالسيوم، والمغنسيوم، والبوتاسيوم، وبعض المعادن النادرة كالسلينيوم، والنحاس، والزنك، والحديد، بالإضافة إلى الألياف التي تفيد الجهاز الهضمي، وتساعد على التخلُّص من الكوليسترول الضار بالأوعية والقلب.

وأثبتت الدراسات، أَنَّ الشوفان مفيد لصحَّة القلب؛ لِأنَّه يخفض الكوليسترول الضار، كما يُسَاهِم في علاج السمنة؛ لِأنَّه يزيد الإحساس بالشبع بعد تناوله. ويمكن استخدام الشوفان كمحفز على النوم، ومهدئ للأعصاب، ومضاد طبيعي للاكتئاب؛ لِأنَّه يعطي الإنسان إحساساً بالهدوء والراحة. ويحمي الشوفان كذلك من الإصابة بالسرطانات وخَاصَّة سرطان الأمعاء؛ لاحْتِوَائِه على نسبة عالية من الألياف التي تمنع السرطان، كما يعالج حالات الإمساك.