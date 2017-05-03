مؤسسة التقاعد: الوحدات المموَّلة عبر «مساكن» تجاوزت 4 آلاف وحدة

تواصل – الرياض:

أعلن محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، محمد بن طلال النحاس، اليوم الأربعاء، أن عدد الوحدات السكنية التي تم تمويلها من خلال برنامج مساكن (4050) وحدة سكنية قيمتها الإجمالية (4.129) مليون ريال.

وأضاف النحاس: أن الفلل والفلل الدوبلكس، ما زالت هي الأعلى بالنسبة لحجم الطلبات الموافق عليها التي تصل نسبتها إلى 68 بالمائة، تليها الشقق بنسبة 29 بالمائة.

وأوضح، أن معظم قروض البرنامج، تتركز في المنطقة الوسطى بنسبة 40 بالمائة، والمنطقة الغربية بنسبة 40 بالمائة، والشرقية 14 بالمائة، تبعاً لتركز السكان في تلك المدن الرئيسة والباقي يتوزّع بين المناطق الأخرى.

وحول أبرز الجهات المستفيدة من البرنامج، أشار “النحاس” إلى أن منسوبي وزارة التعليم من المعلمين والمعلمات، هم أكبر فئات المجتمع المستفيدة من برنامج مساكن، يليهم الأطباء، والعسكريون، مؤكداً أن معظم المستفيدين هم من الرجال.