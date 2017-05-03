 مفتي الشرقية يزور ذوي الشهيد «هاشم الزهراني» ويشد من أزرهم | صحيفة تواصل الالكترونية

مفتي الشرقية يزور ذوي الشهيد «هاشم الزهراني» ويشد من أزرهم

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مفتي الشرقية يزور ذوي الشهيد «هاشم الزهراني» ويشد من أزرهم

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

زار مفتي المنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، مساء اليوم الأربعاء، أشقاء رجل الأمن الشهيد هاشم بن غرمان الزهراني رَحِمَهُ اللَّهُ، في منزلهم بمدينة الدمام، حيث واسى الشيخ علي المري، أشقاء الفقيد وشدَّ من أزرهم ودعا للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وكانت الجهات الأمنية قد عَثَرَتْ على جثمان الزهراني، رَحِمَهُ اللَّهُ، وعليها آثار طلقات نارية، بعد تعرضه للخطف الجمعة الماضية في القطيف مِنْ قِبَلِ خمسة أشخاص مقنَّعين كانوا مدججين بأسلحة رشاشة، أثناء وجوده في استراحة خَاصَّة داخل إحدى المزارع بسيهات التابعة لمحافظة القطيف، برفقة صديق له قُتل في الحادث أيضاً.

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