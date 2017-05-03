 تاجر فرنسي ينسى لوحة تقدر بـ 1.6 مليون دولار في سيارة أجرة | صحيفة تواصل الالكترونية

تاجر فرنسي ينسى لوحة تقدر بـ 1.6 مليون دولار في سيارة أجرة

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تاجر فرنسي ينسى لوحة تقدر بـ 1.6 مليون دولار في سيارة أجرة

تواصل ـ وكالات:

نسي تاجر فرنسي لوحة فنية نادرة تقدر قيمتها بـ “1.6” مليون دولار، في سيارة أجرة بباريس ولم يدرك الأَمْر حتى اليوم التالي، حيث قضى يَوْمَاً سيئاً للغاية، وبعد وضع اللوحة في خلفية السيارة، انشغل التاجر بمكالمة هاتفية، ولم يلاحظ أنه فقدها حتى صباح اليوم التالي.

وحاول الرجل الفرنسي العثور على سيارة الأجرة، ولكن دون جدوى، ثُمَّ توجه إلى الشرطة وقدم شكوى بالسرقة.

وقَالَتْ الشرطة: ‘‘إن سائق سيارة الأجرة سلم لوحة “Concetto Spaziale”، التي رسمها النحات والرسام الإيطالي الأرجنتيني الأصل، لوسيو فونتانا‘‘.

وكان فونتانا، الذي تُوُفِّيَ عام 1968، معروفاً بتأسيسه لحركة العلم والتكنولوجيا، حيث تَتَمَيَّز لوحته بوجود ثقب في الوسط للتعبير عن معاني البعد والضوء.

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