 إنهاء استراتيجية مكافحة التستر التجاري ورفعها لأصحاب القرار بداية رمضان | صحيفة تواصل الالكترونية

إنهاء استراتيجية مكافحة التستر التجاري ورفعها لأصحاب القرار بداية رمضان

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إنهاء استراتيجية مكافحة التستر التجاري ورفعها لأصحاب القرار بداية رمضان

تواصل – الرياض:

كَشَفَتِ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأربعاء، عن إنهاء إعداد استراتيجية لمكافحة ظاهرة التستر التجاري في المملكة، متوقعة رفعها بحد أقصى مطلع شهر رمضان القادم لأصحاب القرار والنظر في مرئياته.

وقال محافظ الهيئة الدكتور غسان السليمان: ‘‘إن ملف التستر التجاري حول من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل نحو عام، وهذا الملف به جهات حكومية عِدَّة معنية من خلال لجنة يرأسها الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة”، بِحَسَبِ “الاقتصادية”.

وأَضَافَ السليمان، أن الهيئة خرجت بفكر جديد مختلف لمكافحة هذه الظاهرة والتي تحارب منذ 50 عاماً، مُشِيرَاً إلى عدم نجاح مكافحتها، بقوله: “للأسف لم تنتج هذه المحاولة والتي مَا زَالَت في تزايد خلال العقود الماضية.

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