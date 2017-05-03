الكلية التقنية بالجوف تختتم فعاليات المسابقة التقنية للمهارات (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

اختتمت اليوم فعاليات المرحلة النهائية للمسابقة التقنية للمهارات بالكلية التقنية بالجوف، وذلك بحضور وتحكيم خارجي شَارَكَ فيه نخبة من مديري وممثلي وموظفي الإدارات والهيئات المستفيدة من خريجي الكلية؛ مثل شركة الكهرباء السعودية، وجامعة الجوف، وشرطة الجوف، وإدارة الأوقاف، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة أرامكو، وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية.

وتضمنت فعاليات اليوم المرحلة النهائية من المسابقة التي اشتملت على عشرة مسارات تقنية خَاصَّة بالأقسام التدريبية، بالإضافة لمسار المشاريع التقنية، وتركيب وبرمجة الروبوت، ومسار المسابقة الثقافية، ومسابقة التصوير الضوئي، ومعرض (من ذاكرة الكلية) والذي اشتمل على عدد كبير من الصور التي تخص البيئة التدريبية، وعدد من البرامج والفعاليات التي أقامتها الكلية منذ نشأتها عام 1422هـ وحتى اليوم.

وفي كلمة بهذه المناسبة رحَّب المهندس محمد الوشيح عميد الكلية بضيوف المسابقة وأعضاء لجان التحكيم الخارجي وتحدث عن أهمية وأهداف المسابقة وأنها تساهم في الرقي بالمستوى العملي والمهارة اليدوية لدى المتدربين، حيث تضمنت المسابقة عَدَدَاً من المهارات الهامة للدخول في سوق العمل، وأنها تزيد من إبداع ومهارة المتدربين، وتوجيه طاقاتهم، والنهوض بمواهبهم، وتقوية القيم الأصيلة لديهم، كما أنها تعمق روح التعاون، والمشاركة فيما بينهم.

وأَوْضَحَ الوشيح بأن أهم ما يميز هذا النوع من النشاط هو ارتباطه بالبيئة والمقررات التدريبية، وهذا ما يحقق رسالة وأهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو أبنائها.

ووجه الوشيح حَدِيثَاً خصَّ به المشاركين في المسابقة ذكر فيه: بأن لكم جَمِيعَاً الحقّ علينا أن ندعمكم وندعو لكم بالتوفيق والسداد، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وحفظ أمن بلاد الحرمين الشريفين وأمانها في ظل القيادة الرشيدة.

وفي نهاية البرنامج، قام الوشيح بتكريم المتدربين الفائزين بالمراكز الأولى، وأعضاء اللجان المشاركة في المسابقة، مقدماً شكره وتقديره لجميع من أسهم وشَارَكَ في إنجاح هذه المسابقة وتميزها من داخل وخارج الكلية.