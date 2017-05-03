6 علاجات منزلية لـ«تقرُّحات الفم» المؤلمة

تواصل ـ وكالات:

يعاني الكثيرون من تقرحات الفم المؤلمة، والتي تستمر من أسبوع لأسبوعين تَقْرِيبَاً، ويسعى البعض لعلاجها بالوصفات المنزلية بَعِيدَاً عن العلاجات الكيميائية.

ومن العلاجات المنزلية لتقرحات الفم ما يلي:

بيكربونات الصوديوم: خلط ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم في كوب من المياه؛ ومِنْ ثَمَّ المضمضة فيها أمرٌ يساعد في التقليل من تقرحات الفم، كما أَنَّ بيكربونات الصوديوم تسرِّع من عملية شفاء هذه التقرحات.

عصير التوت المركز: يتمتع التوت بخاصية مضادة للالتهاب تساعد في معالجة تقرحات الفم والتخفيف من آلامها، وذلك بوضع القليل من التوت المركز على إِصْبَع اليد؛ ومِنْ ثَمَّ فرك التقرحات الفموية بهذا العصير.

العسل: يحتوي العسل على مضادات حيوية تساعد على تهدئة تقرحات الفم بشكل سريع جِدَّاً، يجب تدليك التقرحات الفموية بالعسل؛ ومِنْ ثَمَّ الغرغرة بمياه دافئة.

خلّ التفاح: يقتل خلّ التفاح البكتيريا في الفم، وَيُعَدُّ مطهراً طبيعياً للتقرحات، الغرغرة في كوب من المياه الدافئة المخلوطة مع ملعقة صغيرة من خلّ التفاح تساعد في القضاء على التقرحات الفموية.

الحليب: يمكن علاج التقرحات الفموية بالحليب، الذي يساعد على تهدئة الألم بشكل رائع، يمكن وضع كمية من الحليب على قطعة من الشاش المعقم ومِنْ ثَمَّ فرك التقرحات بها.