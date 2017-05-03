مستوطن يدهس طفلاً فلسطينيّاً ويلوذ بالفرار

تواصل ـ وكالات:

دهس صهيوني، الأربعاء، طِفْلَاً فلسطينيّاً من بلدة يطا جنوبي مدينة الخليل “جنوب القدس المحتلة”؛ مَا أدَّى لإصابته بجراح متوسطة.

وقال الناطق باسم “اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان” في يطا، راتب الجبور: ‘‘إن مستوطناً دهس الطفل ليث يوسف شتات، البالغ من العمر 8 أعوام، أثناء مغادرته المدرسة على طريق “زيف” خلال سلوكه الطريق الالتفافي على المدخل الشمالي لبلدة يطا‘‘.

وأَشَارَ الجبور، في حديث لـ”قدس برس”، إلى أن المستوطن “لاذ بالفرار من مكان الحادثة”، فيما نُقل الطفل المُصاب للمستشفى الأهلي بمدينة الخليل، ووصفت جراحه بـ”المتوسطة”.

ونوه الناشط الفلسطيني إلى أن حوادث الدهس المتعمدة التي يقدم عليها المستوطنون بتلك المنطقة ضد طلبة مدرسة زيف الأساسية تكررت، مُبَيِّنَاً أن الطلبة يُجبرون على قطع الطريق الرئيسي أثناء مغادرة المدرسة.