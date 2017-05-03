 إيران تُجدِّد التزامها بدعم بشار.. ونظام «الأسد» يرحب | صحيفة تواصل الالكترونية

إيران تُجدِّد التزامها بدعم بشار.. ونظام «الأسد» يرحب

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إيران تُجدِّد التزامها بدعم بشار.. ونظام «الأسد» يرحب

تواصل – وكالات:

جدَّد قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، اليوم الأربعاء، التزام بلاده بإرسال مستشارين عسكريين إلى سوريا؛ لِدَعْمِ نظام بشار الأسد في حربه ضد فصائل الثوار.

وقال “باكبور”: ‘‘إن إرسال المستشارين العسكريين يهدف إلى تفادي ضرب خط الأمام لجبهة النظام السوري”، مؤكداً أن المستشارين موجودون حاليّاً في سوريا، وسننشر المزيد طالما الحاجة إلى المشورة قائمة”، بِحَسَبِ وكالة أنباء “فارس”.

من جانبه، أكد رئيس أركان قوات الأسد العماد علي أيوب، أن الشعب والجيش السوريين، مدينان بما أسماها انتصاراتهما ضد الإرهاب لإيران.

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