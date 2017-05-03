الخرج.. خريجات ثانوية يستبدلن حفل تخرجهن بمشروع «سُقيا» بدولة نيبال (صور)

تواصل ـ بدر العبدالله:

استبدلت خريجات الثانوية الأولى بالخرج لعام ١٤٣٨هـ، حفل تخرجهن بإنشاء مشروع سقيا بإحدى الدول الفقيرة، في بادرة إنسانية ابتغين من خلالها الأجر الدائم والثواب بإذن الله.

وجاء هذا العمل الخيري بعد اتفاق طالبات الثانوية الأولى بمحافظة الخرج، برعاية معلمات الصف الثالث ثانوي لحفر بئر في دولة نيبال؛ عوضاً عن حفل التخرج الذي ستكون فرحته لساعات معدودة.

ويعتبر المشروع من تنفيذ مركز ‘‘إنسان‘‘ لرعاية الأرامل والأيتام، في دولة نيبال، وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ محمد بن خالد الحارثي حَفِظَهُ اللَّهُ وسدد خطاه.