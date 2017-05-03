«السلمي» يوضح حكم ارتداء السلاسل المنتشرة في الأسواق

تواصل ـ سعود الخالد:

قال الشيخ عبدالله السلمي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء: ‘‘إنه يجوز للمرأة لبس السلاسل المنتشرة في الأسواق، وأن تتقلد من الذهب ما شاءت شريطة أن لا تلبس تِمْثَالاً، وأن لا تضع شعاراً يكون لديانة من الديانات، كاليهودية، والنصرانية، والمجوسية، أو شعاراً للفسقة، أو الذين لهم منظمات مثل “الروتاري”، وما يُلبس باعتقاد، مثل “العين”؛ لمنع إصابتها، فهو من الشرك‘‘.

وأَشَارَ السلمي، خلال لقائه مع برنامج “الجواب الكافي” على قناة المجد، إلى ضرورة التأكد من تلك الشعارات جَيِّدَاً قبل الحكم عليها.