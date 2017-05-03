إصدار 6 كتيبات توثيقية لمسيرة التعليم في المملكة

تواصل ـ سعود الخالد:

أَصْدَرَتِ الأمانة العامة لإدارات التعليم بالوزارة، عَدَدَاً من الإصدارات التوثيقية والتنظيمية لمسيرة الإدارات التعليمية بالمملكة، تضمنت 6 إصدارات، تم فهرستها مِنْ قِبَلِ مكتبة الملك فهد الوطنية.

وتضمن الإصدار الأول الطبعة الثالثة من تاريخ مديري إدارات التعليم حتى الآن، مشتملاً التعريف على مديري التعليم حَالِيَّاً بكل إدارة تعليمية مع رصد لمؤهلاتهم وسنوات خبرتهم، إضافة إلى تخصصاتهم، وسنوات تكليفهم، ووسائل التواصل معهم، كما شَمِلَ الإصدار تاريخاً لمديري التعليم السابقين بكل إدارة تعليمية حَسْبَ الترتيب الزمني لفتراتهم.

وحوى الإصدار الثاني مسيرة إدارات التعليم بجميع مناطق المملكة، والتعريف بكل إدارة تعليمية من خلال تاريخ إنشاء إداراتها للبنين والبنات، إضافة لتاريخ توحيدها، وأرقام إحصائية هامة تضمنها الإصدار شَمِلَتْ عددَ الطلاب والمعلمين والمدارس بكل إدارة تعليمية، كما شَمِلَ عدد مكاتب التعليم، وعدد المشرفين والمشرفات، وعدد خريجي الثانوية العامة من إدارة تعليمية، كما شَمِلَ صوراً لمباني الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات، وخرائطها.

وتناول الإصدار الثالث القواعد التنظيمية للمجالس التعليمية بالمناطق والمحافظات، وكذلك المجالس التعليمية للمحافظات، وأهدافها، ومهامها، وطريقة تشكيل هذه المجالس، وصلاحياتها، ومهام رئيسها، وآلية اجتماعاتها.

وجاء الإصدار الرابع مُتَضَمِّناً دليل تحسين الأداء، ويشمل عِدَّة محاور تتعلق بمفاهيم وخطوات علمية وعملية وخرائط تدفقية لتحسين الأداء، كما تحوي إجَابَة عَنْ الأسئلة الشائعة عن تحسين الأداء.

وَيُعَدُّ الإصدار الخامس دليلاً إرشاديّاً لمؤشرات قياس أداء إدارات التعليم، شَمِلَ عَدَدَاً من البيانات الإِحْصَائية والمصطلحات، إضافة إلى قائمة المؤشرات حول عِدَّة محاور منها: الطالب، والمعلم، والبيئة المدرسية، وإدارة الموارد، وغيرها.

وكان الإصدار السادس الدليل التنظيمي للأمانة العامة لإدارات التعليم (المهام والإجراءات) شَمِلَ الدليل التنظيمي، والدليل الإجرائي لها.

وأَوْضَحَ وكيل الوزارة للتطوير التربوي الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور راشد الغياض، أن هذه الإصدارات نَتِيجَة جهد مشترك من الأمانة العامة وإدارات التعليم؛ لتلخيص هذا التوثيق في شكل مبسط ليكون في متناول الجميع، وتحديثه بشكل دوري، مُبَيِّنَاً أن إدارات التعليم تعد القناة الرئيسية والمنفذ المباشر للخطط التي تقررها الوزارة، ويتم اختبار نجاح هذه الخطط عبر ما يتم تحقيقه من مؤشرات أداء تحدد مستواها.