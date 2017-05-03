«هواتف جوجل» تتيح إمكانية التقاط صور ليلية رائعة

تواصل – وكالات:

تعتبر الكاميرات المركبة في الهواتف الذكية جوجل “نيكسوس إس بي”، و”بيكسل” من أفضل الكاميرات المتوفرة في السوق حَالِيَّاً، ويرجع ذلك في بعض الأحيان إلى البرامج المستخدمة.

وأَوْضَحَ فلوريان كاينز، المطور بشركة جوجل، في مدونته على الويب كيفية التقاط صور ليلية رائعة بواسطة كاميرا الهاتف الذكي.

وطور فلوريان كاينز تطبيق كاميرا خاصاً به يتيح للمصور إمكانية ضبط قيمة حساسية الضوء ISO، ومدة التعريض ومسافة التركيز بنفسه، وقام باستخدام الهاتف الذكي “نيكسوس إس بي” وحامل الكاميرا بالتقاط 64 صورة بتعريض طويل لإحدى المنارات في ليلة كان القمر فيها كاملاً، وبعد ذلك قام المطور بتحرير الصور في برنامج فوتوشوب؛ مِنْ أجْلِ إزالة الرتوش والاختلافات في اللون الأسود.

وَأَكَّدَ كاينز في مدونته أن الصور النهائية كانت رائعة، كما تم إجراء العديد من الاختبارات الأخرى، مع موضوعات تصوير متنوعة بواسطة هاتف جوجل بيكسل، وبالرغم من أنه لا يمكن الوصول إلى النتائج النهائية إلا من خلال أعمال تفصيلية بواسطة الحواسب المكتبية، إلا أنه يمكن استعمال الهاتف الذكي لتحرير الصور بواسطة البرنامج المناسب؛ بالتالي يتمكن المستخدم من التقاط صورة رائعة بواسطة الهاتف الذكي، ولكن الأَمْر يتطلب دَائِمَاً استعمال حامل الكاميرا.