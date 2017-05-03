 «تعليم الرياض»: 5 حالات يحق فيها استبعاد راغبي «النقل الداخلي» | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم الرياض»: 5 حالات يحق فيها استبعاد راغبي «النقل الداخلي»

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«تعليم الرياض»: 5 حالات يحق فيها استبعاد راغبي «النقل الداخلي»

 

تواصل – الرياض:

أَعْلَنَتِ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن تحديد خمس حالات يحق للإدارة فيها استبعاد المعلمين من عملية النقل الداخلي.

وذَكَرَتِ الإدارة، أن الحالة الأولى هي: من بلغ غيابه أكثر من 15 يَوْمَاً بدون عذر، والثانية: ومن كان أداؤه الوظيفي للعام الماضي أقل من 60 درجة من 100 أو ما يعادلها، حيث يصنف كالمعلم والموظف الجديد.

وأَشَارَتْ إلى أن الحالة الثالثة: المرشحون للتشكيلات الإشرافية أو المدرسية الذين تمت الموافقة على تفريغهم، والحالة الرابعة هي: من صدر اسمه ضمن حركة النقل الخارجي، بِحَسَبِ صحيفة “مكة”.

ولفتت الإدارة إلى أن الحالة الخامسة هي: من لم يكن على رأس العمل في تاريخ 1438/12/18، مثل: المفرغ لإكمال دراسته، أو الموفد، أو المكلف، أو المعار لجهات خارج الوزارة، أو المجاز إجازة استثنائية، أو ما شابه ذلك من الحالات.

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