«سيلان اللعاب» على الوسادة عند الاستيقاظ.. الأسباب والعلاج

تواصل ـ وكالات:

كَثِيرَاً ما نستيقظ من النوم ونجد لعاباً على الوسادة، وتسمى هذه الحالة بمرض “سيلان اللعاب”، وتتلخص أسباب المرض في الآتي:

أولاً: النوم على أحد الجانبين باستمرار يدفع السائل للسيلان على الوسادة، على عكس الاتجاه وهو النزول للداخل.

ثَانِياً: التهاب اللوزتين حيث ينتج عن هذا الالتهاب “سيلان اللعاب” أسفل الحلق.

ثَالِثَاً: الحموضة وارتجاع المريء، حيث إنها تؤدي إلى إِنْتَاج حمض المعدة للمريء مِمَا يُؤدِّي إلى “سيلان اللعاب”.

رَابِعَاً: تناول بعض الأدوية التي لها آثار جانبية تسبب “سيلان اللعاب”.

خَامِسَاً: التهاب الجيوب الأنفية ومشكلات الأسنان.

أما عن طرق العلاج فهي كالتالي:

ـ لا بُدَّ من استشارة الطبيب إذا كان ”سيلان اللعاب” نَتِيجَة مشكلة صحية يعاني منها المريض، مثل الأمراض السابقة.

– النوم على الظهر.

– سند الرأس: وَذَلِكَ لِأنَّ الوضعية العمودية تمنع “سيلان اللعاب” من الفم.

– التنفس عن طريق الأنف وليس الفم.

– عدم تناول الطعام بشكل سريع ومضغه بشكل بطيء.

– عدم تناول الأطعمة الغنية بالتوابل خَاصَّة قبل النوم.

– إنقاص الوزن – إذا كان وزنك زائداً – لِأنَّ زيادة الوزن تسبب صعوبة في التنفس؛ الأَمْر الذي يسبب “سيلان اللعاب”.