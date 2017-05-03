بالفيديو.. مواطن يناشد المسؤولين بعلاج ابنه في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

تواصل- بدر العبدالرحمن:

ناشد المواطن يونس بن ساير بن ناصر الشمري، بنقل طفله “يوسف” الذي يعاني من ورم خطير في رأسه من مستشفى رفحاء المركزي، للعلاج في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

وقال الشمري، في رسالة لـ”تواصل”: إن ابنه يحتاج لتدخل جراحي عاجل وهو الآن منوم في مستشفى رفحاء المركزي الذي وافق على نقله لإجراء العملية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض للضرورة القصوى، مشيرا إلى أن الطفل يمر بحالة حرجة ويحتاج إلى تدخل جراحي بدقة عالية.

يسعد صحيفة “تواصل” أن تكون بوابتكم لنشر الشكاوى عبر خدمة “صوتك وصل” وكذلك مشاركتكم في تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” على الرقم 0509116333 وتُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ما ورد في هذه المادة منقول عن خدمة “المواطن الصحفي”، وسيتم نشر أي توضيح رسمي أو تفاصيل جديدة حال ورودها.