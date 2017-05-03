 بالفيديو.. مواطن يناشد المسؤولين بعلاج ابنه في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يناشد المسؤولين بعلاج ابنه في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

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تواصل- بدر العبدالرحمن:

ناشد المواطن يونس بن ساير بن ناصر الشمري، بنقل طفله “يوسف” الذي يعاني من ورم خطير في رأسه من مستشفى رفحاء المركزي، للعلاج في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

وقال الشمري، في رسالة لـ”تواصل”: إن ابنه يحتاج لتدخل جراحي عاجل وهو الآن منوم في مستشفى رفحاء المركزي الذي وافق على نقله لإجراء العملية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض للضرورة القصوى، مشيرا إلى أن الطفل يمر بحالة حرجة ويحتاج إلى تدخل جراحي بدقة عالية.

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