طريقة استخدام «جالاكسي S8» بيد واحدة فقط

تواصل – وكالات:

جعلت سامسونج شاشة هاتف جالاكسي S8 أطول قليلاً، وهذا الأمر قد يُسبب مشكلة لبعض المستخدمين خاصة وأن ليس جميع المستخدمين لديهم أيادٍ كبيرة، لذلك من الممكن تصغير الشاشة للوصول إلى كافة محتواها بيد واحدة فقط.

كيفية تفعيل وضع اليد الواحدة

وضع اليد الواحدة غير مفعّل افتراضياً، ولكن من السهل التفعيل وهناك عدد قليل من الخيارات.

افتح الإعدادات

انتقل إلى تبويب مميزات متقدمة – Advanced features

قم بتفعيل ميزة One-handed mode من القائمة

اضغط على تبويب الميزة، للحصول على تفاصيل وخيارات أكثر

قم باختيار الوضع المناسب لك، بعمل الميزة على الشاشة الرئيسية أو التطبيقات أو معاً

اختر الخيار الأول Gesture لتتقلص الشاشة إلى المنطقة التي تقوم بسحبها إليها سواءً إلى اليمين أو اليسار.

اختر الخيار الثاني Button، والذي من خلاله بالضغط 3 مرات على زر الهوم ستتقلص الشاشة إلى الجانب الذي استخدمته آخر مرة.

الميزة ستظل مفعلة بالطبع، ومن الأفضل أن تبقيها قيد التشغيل وفي المرة القادمة عندما تحتاج إلى تقليص حجم الشاشة لاستخدام الهاتف بيد واحدة، يمكنك فقط الضغط على زر الهوم 3 مرات وستتقلص على الجانب الذي اخترته آخر مرة.