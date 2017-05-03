المواطن صاحب الأطراف الصناعية يكشف تفاصيل التغلب على إعاقته (فيديو)

تواصل – الرياض:

كشف “ماجد العتيبي” الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتدرب على “المشي والسرعة” بواسطة أطراف صناعية عن تفاصيل قصته التي تغلب خلالها على عجزه.

وقال العتيبي إن “الإعاقة بدأت إثر حادث مروري في الدوادمي أدى إلى بتر أطرافه بعد أن تحطمت سيارته التي كان يستقلها في طريقه إلى المدرسة التي كان معلماً فيها”، بحسب “العربية”.

وأضاف: “كنت أعتقد أن الحياة انتهت بفقداني قدمي بعد حادث شنيع وقع لي، ولم أعلم أنني سأكون مرشداً لإخواني وزملائي ممن فقدوا أطرافهم”.

وأوضح ماجد أنه لم يكن على دراية بما تقدمه مدينة الأمير سلطان من تأهيل لمن هم في مثل حالاته، وقال: “بعد دخولي المدينة شاهدت نماذج ممن لديهم نفس الإصابة والبعض منهم من كبار السن”.

وقال العتيبي إن النماذج التي شاهدها في مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية أعادت التفاؤل والحماس له، كما أنها رفعت من معنوياته: “دخلتُ مرحلة التأهيل الأولى ومدتها 3 شهور، وكان وزني يتجاوز 100 كغ، وعملت مع فريق تأهيل لتقوية العضلات وإنقاص الوزن وبعدها بدأت أتدرب على الأطراف الصناعية والمشي بالوكر المشاية وأتقنت الكثير من المهارات لهذه الأطراف”.

وبعد مرور 6 أشهر، طلب ماجد طرفاً إلكترونياً، وأتقن العمل عليه بدون عكاز ثم بدأ يتعلم صعود الدرج والنزول والمنزلقات والأرض المائلة وغير المستوية، وكذلك في الصحراء وأتقنها خلال المدة المحددة.

وأشار إلى أنه ترك التعليم واتبع دورة “مساعد أخصائي علاج تأهيلي” في مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية: “عملت بنفس القسم لأنقل تجربتي وخبرتي في مجال الأطراف الصناعية وداعم ومحفز لذوي الإعاقة ورفع معنوياتهم”. وأضاف العتيبي: “عامان مرّا وأنا أعمل في مدينة الأمير سلطان، وسأنقل خبرتي وتجاربي في هذا المجال”.