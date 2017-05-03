 «الصندوق العقاري» يكشف عن المستفيدين من «التمويل المدعوم» | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصندوق العقاري» يكشف عن المستفيدين من «التمويل المدعوم»

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«الصندوق العقاري» يكشف عن المستفيدين من «التمويل المدعوم»

 

تواصل – خالد العبدالله:

كشف صندوق التنمية العقارية، اليوم، أن برنامج التمويل المدعوم يتكفل بأرباح قروض التمويل 100٪ لجميع أصحاب الدخل الشهري 14 ألف أو أقل.

وذكر “الصندوق العقاري” عبر حسابه على “تويتر”: “التمويل المدعوم‬⁩ يتكفل بأرباح التمويل 100٪ لجميع أصحاب الدخل الشهري 14 ألف أو أقل، تسهيلاً على المواطنين ولاستيعاب أكبر عدد من المستفيدين”.

من جانبه، صرح وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل على هامش مؤتمر اليورومني السعودي 2017، بأن نحو 85% من المتقدمين للصندوق العقاري يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال وبالتالي سيستفيدون من التمويل المدعوم.

 

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