 تعاوني عرعر يعلن بدء استقبال طلبات التسجيل في حملة الحج الخيرية | صحيفة تواصل الالكترونية

تعاوني عرعر يعلن بدء استقبال طلبات التسجيل في حملة الحج الخيرية

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تعاوني عرعر يعلن بدء استقبال طلبات التسجيل في حملة الحج الخيرية

تواصل – عرعر:

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة عرعر، بدء استقبال طلبات الراغبين بالتسجيل في حملة الحج لهذا العام 1438هـ، الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

ويستقبل المكتب التعاوني الطلبات ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل حتى 29 شعبان في مقر المكتب بمدينة عرعر، وفي محافظة رفحاء بمقر جمعية رؤوم الخيرية، وفي محافظة طريف في مقر المكتب التعاوني.

وأوضح المكتب أن شروط الالتحاق بالحملة تتضمن أن يكون الحاج سعودي الجنسية، ولم يسبق له الحج، بالإضافة إلى عدم المقدرة المالية، وأن لا يقل عمر الحاج عن 25 سنة، وإن كان مَحْرَماً لعائلة لا يقل عن 18 سنة، لافتاً الانتباه إلى أهمية الاستطاعة الجسدية وعدم وجود إعاقة وموافقته السفر بالباص الخاص بالحملة فقط، كما يجيب تعبئة النموذج وإحضار صورة من دفتر العائلة وبطاقة الأحوال وصور شخصية ملونة وحديثة للرجال.

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