صرف كامل رأس المال والأرباح لمساهمي «درة الأحساء»

تواصل – سعود الخالد:

بدأت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار اليوم، إجراءات تصفية صرف كامل رأس المال والأرباح لجميع المساهمين في أرض (درة الأحساء) التي عرفت سابقاً بأرض طريق قطر، وجاءت الأرباح بنسب متفاوتة، حيث بلغ الحد الأعلى لها 400% للمشترين بسعر 7 ريالات للمتر.

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة، اليوم، مشيرةً إلى أنه سيتم إيداع مستحقات المساهمين بشكل مباشر في حساباتهم البنكية.

من جهة أخرى جددت اللجنة دعوتها لجميع مساهمي أرض شمال الرياض “غرب بنبان” لتحديث بياناتهم، وزيارة الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني أو موقع اللجنة على الإنترنت لتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة، ثم التوجه إلى أي فرع من فروع البنك العربي الوطني مصطحبين (إثبات الهوية، وأصول العقود، ورقم الحساب البنكي)، خلال 60 يوماً من تاريخ 1438/8/6هـ، وذلك تمهيداً لحصر مبالغ المساهمين.