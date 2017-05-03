6 طُرق طبيعية للتخفيف من آلام الدورة الشهرية

تواصل- وكالات:

تلجأ بعض النساء إلى تناول الأدوية المسكنة أثناء الدورة لتخفيف آلامها، لكن قد تبحث نساء أخريات على وسائل طبيعية تكون أكثر فعالية في الحد من تلك الآلام بعيداً عن الأدوية التي قد يكون لها بعض الآثار الجانبية.

ولذلك يمكنك القيام ببعض الطرق الطبيعية التي تكافح آلام الدورة الشهرية لتمر بسلام وأقل آلام ممكنة:

1- التدفئة:

تدفئة البطن جيداً تساعد كثيراً في تخفيف آلام الدورة، يمكنك أخذ حمام ساخن أو وضع قربة ماء ساخن على منطقة البطن لتقليل الألم.

2- الماغنسيوم:

كشفت عدة دراسات أن عنصر الماغنسيوم يلعب دورا كبيرا في تقليل انقباضات العضلات والشد العضلي، وهو مفيد جداً لتخفيف انقباضات الرحم والآلام الناتجة عنها أثناء الدورة الشهرية، ومن أهم مصادر الماغنسيوم وأكثرها شيوعا الموز، لذلك تناول الموز أثناء الدورة من العلاجات الجيدة.

3- أحماض أوميجا 3:

ينصح بتناول الكثير من أحماض أوميجا 3 في الفترة قبل وأثناء الدورة لأنها تقلل من متاعب الدورة، ومن أهم مصادرها الأسماك كالتونة والسالمون وحبوب زيت السمك.

4- القرفة:

أثبتت الدراسات أن نبات القرفة له خواص مضادة للالتهاب ومسكنة للألم، خاصة آلام الدورة الشهرية، حيث تساعد في تحسين الدورة الدموية، وبالتالي التقليل من عثر الطمث.

5- التمارين الرياضية:

ممارسة التمارين الرياضية تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية طبقا لبحوث جامعة ماريلاند، لذلك احرصي عل المشي أو ممارسة التمارين الخفيفة التي تركز على البطن والساقين.

6- مشروب الميرمية:

نبات الميرمية من الأعشاب المعروفة برائحتها النفاذة، وتناول الميرمية المغلية مفيد جداً في حالات آلام الدورة.