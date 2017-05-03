«النقل» تعتزم إنشاء 3 مطارات جديدة بالمملكة

تواصل – الرياض:

قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان: إن الهيئة تعتزم إنشاء 3 مطارات جديدة ليرتفع عدد المطارات في المملكة من 27 إلى 30 مطاراً، إلا أنه لم يحدد مواقع هذه المطارات.

جاء حديث وزير النقل خلال جولة له أمس الثلاثاء على مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، حيث أعلن أيضاً أن هيئة الطيران المدني تخطط لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة إلى 8 ملايين شخص، وفقاً لـ”عكاظ”.

وتابع الحمدان، أن بعض الجزئيات في مطار الملك عبدالعزيز الجديد أنجزت بنسبة 100% وجزئيات أخرى أنجزت بنسبة 90%، مشيراً إلى أن هناك 25 مهندساً سعودياً كلفوا بالعمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وأكد وزير النقل، أن جميع أعمال البنية التحتية لمشروع مطار الملك عبدالعزيز أنجزت، وأن الطرق والجسور التي تربط بين صالات المطار اكتمل تنفيذها، فيما اكتملت الطرق التي تربط المطار بجدة بنسبة 90%، وأن طريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز سيفتتح أمام حركة المرور قريباً.