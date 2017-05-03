وصفات منزلية للوقاية من نوبات الحساسية

تواصل ـ وكالات :

تختلف أعراض الحساسية من شخص لآخر، إلا أنها عادة ما تكون حادة عند الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، وحسب موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، فإن هناك عدة وصفات منزلية تقي من مهاجمة نوبات “الحساسية” وتهدئها:

1 – عسل النحل

معروف بخواصه المقاومة للبكتيريا والفطريات، فهو دواء طبيعي رائع لكثير من الأمراض، حيث يقوي المناعة ويكون بمثابة درع يحمي ضد الجراثيم التي تتسبب في ظهور “الحساسية”.

2 – خل التفاح

من الوصفات الطبيعية التي تعزز من الجهاز المناعي وتعالج الحساسية، وتعطي راحة سريعة.

3 – الشاي الأخضر

ينصح خبراء التغذية بشرب الشاي الأخضر بصفة دائمة، وذلك لفوائده الصحية العديدة، فهو يتميز بقدرته الهائلة على تقوية جهاز المناعة.

4 – الزنجبيل

هو إحدى الوصفات المنزلية التي تعالج الكثير من الأمراض، وهو يعزز من قدرة الجهاز المناعي وبالتالي يعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، إلا أنه لا يجب الإفراط في تناوله.

5 – شاي بالنعناع

من المشروبات التي تساعد في مقاومة “الحساسية” وإحداث راحة سريعة لدى المريض، كما يساعد في إزالة احتقان الأنف ويعالج السعال، ويمكن شربه بصفة يومية.

6 – زيت جوز الهند

يتميز بفوائده الصحية العديدة، خاصة قدرته على تقوية الجهاز المناعي للجسم، وكذلك تحسين أداء الجهاز الهضمي.