أكواد تتيح لك معرفة من يراقب هاتفك

تواصل ـ وكالات:

كشف محترفون من مستخدمي الأجهزة الذكية، عن بعض الأكواد البسيطة التي تتيح الكثير من الخدمات والمميزات، بما في ذلك الوصول إلى بعض الإعدادات الداخلية الخاصة بنظام التشغيل والهاتف بشكل خاص، ويأتي من ضمنها بعض الأكواد التي يمكن استخدامها في معرفة ما إذا كان هاتف المستخدم يجري مراقبته من أطراف أخرى أم لا، والتي نرصد أبرزها كما يلي:

ـ كود (*#21#)

يتيح هذا الكود للمستخدمين إذا ما كانت كل من بيانات ورسائل وغيرها يجري توجيهها إلى هاتف آخر أم لا، وهو الأمر الذي يمكن من خلاله للمستخدم التأكد مما إذا كان مراقباً أم لا.

ـ كود (##002#)

يتيح هذا الكود للمستخدم تعطيل كل طرق التجسس المشكوك بها على الهاتف، وهي تعتبر من الخطوات المهمة والاحتياطية لكل من يملك هاتف ذكى سواء كان أندرويد أو آيفون.

ـ كود (*#62#)

يتيح هذا الكود للمستخدمين معرفة الأرقام التي يجري تحويل المكالمات الخاصة بهم إليه في حالة ما إذا كان الهاتف مغلقاً أو غير متاح، وهو الأمر الذي من شأنه مساعدة المستخدم للتأكد مما إذا كان هناك أي شخص يراقبه أم لا.

ـ كود (*# 06#)

أما هذا الكود فيوفر للمستخدمين إظهار رمز IMEI الخاص بالجهاز، وهو الأمر الذي يتيح التأكد مما إذا كان الهاتف الذكي أصلياً أم أنه جهاز مقلد، وبالتالي يسهل التجسس عليه واختراقه.