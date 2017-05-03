التحقيق في اعتداء مُعلم على طالب بالأحساء

تواصل – الأحساء :

تحقق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، في قضية اعتداء معلم تربية فنية بالمرحلة المتوسطة في مدرسة الشقيق، على أحد الطلاب بالضرب بعصا مما تسبب له بكدمات في أنحاء متفرقة من جسمه.

وأوضح مدير الإعلام التربوي بتعليم الأحساء سهير الحواس، وفقاً لـ”الوطن”، أن قائد المدرسة أعد محضراً في القضية فور حدوثها، وتم الرفع إلى إدارة التعليم، إذ وجه المدير العام الجهة المعنية في الإدارة بفتح تحقيق في الموضوع، وسيتم اتخاذ ما يلزم وفق النظام.

من جهته، أشار ولي أمر الطالب محمد القاسم، إلى أن الواقعة حصلت الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن المعلم ضرب ابنه وعنفه، واصفا ما يحدث بالبعيد عن التربية والتعليم، مطالباً الجهات الحقوقية والمعنية بأخذ حق ابنه وتحويل القضية شرعا للبت فيها على ما بدر من المعلم دون وجه حق، وقال: “تسبب ذلك بأثر نفسي وجسدي لابني الذي لم يتجاوز الـ12 عاماً”.